Prvé 2 týždne s novým iPhone 12 pro

Neviem, prečo niektoré aplikácie dokážu preniesť používateľské meno a heslo (rovno ju môžem používať bez nutnosti sa prihlasovať), niektoré si zapamätali len meno, no väčšina žiadne údaje. Potom som niekoľko hodín zisťoval, či som v tej ktorej aplikácii registrovaný cez Facebook, Twitter, Linkedin alebo e-mailom a ktorým. Toto bola najotravnejšia vec, ktorá mi skazila zvyšky radosti z prechodu na nový telefón. Tá prvá radosť sa pokazila bodom jedna. Akože nikto tam nemyslel na také veci?

Samotný aparát je drahý, tak som si kúpil aj nenormálne drahý originál priesvitná obal, nech sa neskryje modrá farba telefónu. Ale ten obal robil niekto, kto nemá cit pre ergonómiu. Na jednej strane obopína telefón z každej strany, no tým pridáva milimeter z každého rohu a tak sa mi telefón drží nepohodlne. Navyše samotný obal je klzkejší, než telefón, takže mám pocit, že ľahšie hrozí vyšmyknutie. Tiež nerozumiem, prečo potrebovali na obale dať do priestoru výrez na fotoaparáty, čiže ani v obale telefón neleží na stole pevne, ale sa pri ťukaní do obrazovky hýbe.